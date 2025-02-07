Krafton анонсировала тактический PvP-шутер PUBG: Blindspot — смесь Rainbow Six Siege и Counter-Strike 2 с видом сверхуЮжнокорейское издательство Krafton представило ответвление от королевской битвы PUBG: Battlegrounds — тактический PvP-шутер PUBG: Blindspot от PUBG Studios, до недавнего времени скрывавшийся под кодовым названием Project Arc.