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Вероломный Альбион, подрывающий единство Европы: почему французская вера в Бориса Джонсона резко упала

Вероломный Альбион, подрывающий единство Европы: почему французская вера в Бориса Джонсона резко упала

Внешняя политика Бориса Джонсона на 80% определяется краткосрочными внутриполитическими интересами, которые делают невозможным достижение с ним стабильных договоренностей Об этом заявили французские СМИ, о чем говорится в материале The Guardian.

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