Вероломный Альбион, подрывающий единство Европы: почему французская вера в Бориса Джонсона резко упала

Внешняя политика Бориса Джонсона на 80% определяется краткосрочными внутриполитическими интересами, которые делают невозможным достижение с ним стабильных договоренностей Об этом заявили французские СМИ, о чем говорится в материале The Guardian.
Внешняя политика Бориса Джонсона на 80% определяется краткосрочными внутриполитическими интересами, которые делают невозможным достижение с ним стабильных договоренностей Об этом заявили французские СМИ, о чем говорится в материале The Guardian.
Свежие комментарии