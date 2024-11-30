Вслед за Чадом французские войска вскоре может «попросить» покинуть Сенегал

Лишь несколько дней назад стало известно о планах Франции сохранить военное присутствие в пяти странах Африки – в Чаде, Габоне, Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Джибути, хотя всего несколько лет назад оно было гораздо более обширным.