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Вслед за Чадом французские войска вскоре может «попросить» покинуть Сенегал

Вслед за Чадом французские войска вскоре может «попросить» покинуть Сенегал

Лишь несколько дней назад стало известно о планах Франции сохранить военное присутствие в пяти странах Африки – в Чаде, Габоне, Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Джибути, хотя всего несколько лет назад оно было гораздо более обширным.

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