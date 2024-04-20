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Екатеринбург и мир

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О ситуации вокруг Высшей политической школы Ивана Ильина

О ситуации вокруг Высшей политической школы Ивана Ильина. Учебно-научный центр имени его создан при Российском государственном гуманитарном университете ещё в прошлом году.

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