О ситуации вокруг Высшей политической школы Ивана Ильина. Учебно-научный центр имени его создан при Российском государственном гуманитарном университете ещё в прошлом году.
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О ситуации вокруг Высшей политической школы Ивана Ильина. Учебно-научный центр имени его создан при Российском государственном гуманитарном университете ещё в прошлом году.
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