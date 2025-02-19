Пистолет армии США нашли в тайнике у жителя улицы Танкистов в Новосибирске

Сотрудники ФСБ обнаружили оружейную мастерскую в квартире 35-летнего новосибирца. Как заявили в УФСБ России по Новосибирской области, в ней оружейник незаконно дорабатывал охолощенное огнестрельное оружие в боевые аналоги.
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