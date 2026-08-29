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Антитело к интерлейкину-6 снизило маркеры воспаления на шесть месяцев

Антитело к интерлейкину-6 снизило маркеры воспаления на шесть месяцев

Клиническое исследование, результаты которого опубликованы в августе 2026 года, показало, что моноклональное антитело, нейтрализующее интерлейкин-6, обеспечивает устойчивое снижение ключевых маркеров воспаления на протяжении шести месяцев после однократного введения.

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