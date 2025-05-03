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Для Украины нашли альтернативу членству в НАТО

Для Украины нашли альтернативу членству в НАТО

Так называемая «коалиция желающих» может заменить Украине членство в Североатлантическом альянсе. Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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