Войска ПВО Вооружённых сил Российской Федерации провели в воздушном пространтве Белгородской области операцию, в ходе которой уничтожению оказался подвергнут запущенный нацистскими формированиями киевского режима боевой беспилотник.
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