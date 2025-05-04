Япония не собирается использовать продажу американских облигаций для давления на США

ТОКИО (ИА Реалист). Министр финансов Японии Кацунобу Като опроверг слухи о том, что Токио может использовать продажу американских гособлигаций (Treasuries) как рычаг давления в торговых переговорах с Вашингтоном.
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