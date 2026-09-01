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Здоровье, любовь и ответственность: россияне назвали главные жизненные уроки

Здоровье, любовь и ответственность: россияне назвали главные жизненные уроки

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Более 6 тысяч пользователей «Одноклассников» поделились своими главными жизненными уроками в рамках проекта «Народный учебник», приуроченного ко Дню знаний.

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