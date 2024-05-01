Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 936 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Переговоры о капитуляции нацистов очень даже устроят Россию! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.Военэксперт Кошки...
  • Александр
    мудорон в своём репертуаре!!! с эйфелевой башни всё видит и знает!!!  дебил редкостный!!!Макрон заявил, чт...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Как нестранно это мы слышали с самого открытия Крымского моста, но как показало время, такую самоуверенность да БОГУ ...Сенатор Цеков: Кр...

Украинский дипломат Кислица намекнул на грядущие атаки Крымского моста

Украинский дипломат Кислица намекнул на грядущие атаки Крымского моста

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица разместил на своей странице в социальной сети список шести основных типов мостов на 2024 год и тем самым намекнул на возможное нападение на Крымский мост, сообщает RT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх