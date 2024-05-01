Украинский дипломат Кислица намекнул на грядущие атаки Крымского моста

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица разместил на своей странице в социальной сети список шести основных типов мостов на 2024 год и тем самым намекнул на возможное нападение на Крымский мост, сообщает RT.
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