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Сельскохозяйственные инновации в Китае: три урожая в год и ИИ для анализа почвы

Сельскохозяйственные инновации в Китае: три урожая в год и ИИ для анализа почвы

Под руководством Чэнь Юна, профессора Колледжа наук о земле и технологиях Китайского сельскохозяйственного университета, фермеры в деревне Цзюйчэн (город Чжаодун, провинция Хэйлунцзян) внедрили интегрированную модель посадок.

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