Президент Монголии Хурэлсух удивил сеть 20 жимами штанги на 100 кг

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух стал интернет-звездой благодаря видео, где он, посетив воинскую часть, 20 раз поднимает штангу.
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