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Летний зной возвращается. В Алтайском крае 12 сентября ожидается до +33

Летний зной возвращается. В Алтайском крае 12 сентября ожидается до +33

Осадков синоптики не прогнозируют В Алтайском крае вновь наступит летняя жара — потепление начнется уже 12 сентября.

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