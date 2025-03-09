В Татарстане реальные зарплаты за год выросли почти на 13%

Реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций республики, включая малый бизнес, за период с января по декабрь 2024 года увеличилась на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
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