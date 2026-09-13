Вдова Кобзона с трудом ходит: Что с ней произошло?

Поклонников удивило состояния вдовы Иосифа Кобзона. Люди задаются вопросом: что с ней случилось?На Троекуровском кладбище был открыт памятник родителям Филиппа Киркорова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приднестровье ожи...
- Список Мишустина:...
- Ругают Россию и з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым