МВД подсказывает, как можно спугнуть телефонного мошенника

Спугнуть мошенника можно только уточняющими вопросами и собственной осведомленностью, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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