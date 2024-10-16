Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Автор “Черного лебедя” предупреждает о рисках краха и “спирали смерти”

Автор “Черного лебедя” предупреждает о рисках краха и “спирали смерти”

Ведущий экономист, эксперт по рискам говорит и автор “Черного лебедя” Нассим Талеб утверждает, что США находятся в одной из самых нестабильных инвестиционных ситуаций за последние десятилетия, и в то время как некоторые участники рынка приветствуют рост цен на акции, он опасается потенциального обвала рынка.

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