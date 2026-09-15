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Царьград

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Алексей Калинчев объяснил, как строгие диеты приводят к набору веса

Алексей Калинчев объяснил, как строгие диеты приводят к набору веса

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал о негативных последствиях строгих диет и интенсивных тренировок, приводящих к набору веса.

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