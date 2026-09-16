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ИА Регнум

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Сигнал Макрону. Нигер после попытки профранцузского мятежа пригрозил Западу

Сигнал Макрону. Нигер после попытки профранцузского мятежа пригрозил Западу

Разбор полетов после провалившегося мятежа в Нигере продолжается. Центральные власти возлагают ответственность за произошедшее на иностранные державы (главным образом на Францию) и обещают ответ.

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