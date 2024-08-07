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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Голова дольше остаётся чистой, если в шампунь добавить ложку глины. Эксперимент

Я очень долго пользовалась дорогущим шампунем для волос с глиной, и вот он подходит у меня к концу, а тратить больше 2000 рублей (хоть он и до скидок 3500 стоил) на шампунь я сейчас не могу себе позволить, всем надо дарить подарки, ипотека, все то, что против моего воссоединения с восхитительным шампунем.

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