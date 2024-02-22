Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Президент традиционно обратился к гражданам России с видеообращением по случаю праздника 23 февраля “Этот праздник – один из самых почитаемых в России.
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