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Овечкин побил легендарный рекорд Гретцки: 897 голов в НХЛ регулярных сезонах

Овечкин побил легендарный рекорд Гретцки: 897 голов в НХЛ регулярных сезонах

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 897 голов в НХЛ. Генеральный менеджер клуба Крис Патрик отметил хорошие отношения Овечкина с тренером Карбери и подчеркнул их важность для будущих игр.

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