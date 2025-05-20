Овечкин побил легендарный рекорд Гретцки: 897 голов в НХЛ регулярных сезонах

Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 897 голов в НХЛ. Генеральный менеджер клуба Крис Патрик отметил хорошие отношения Овечкина с тренером Карбери и подчеркнул их важность для будущих игр.
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