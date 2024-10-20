Политика как он...
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Политика как она есть

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Подполье: на северо-западе Харькова выставили оцепление после ударов ВС России

Подполье: на северо-западе Харькова выставили оцепление после ударов ВС России

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что по Харькову вечером 19 октября и ночью 20 октября было нанесено ударов нанесено, на северо-западе города было выставлено оцепление.

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