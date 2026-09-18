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Царьград

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Додик надеется встретиться с Путиным в конце сентября

Додик надеется встретиться с Путиным в конце сентября

Милорад Додик, лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской, планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября.

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