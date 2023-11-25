ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не надо рассчитывать на то, что они "устали", не надо рассчитывать на то, что "интерес к Украине падает", не надо даже рассчитывать на то, что война на Ближнем Востоке каким-то чудесным образом расконцентрирует внимание Запада и отвлечёт большие ресурсы с восточно-европейского фронта.
Они не остановятся...
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wп
witalechka петров
Все могу - сказало Злато. Все могу - сказал Булат. Все куплю - сказало Злато. Все возьму - сказал Булат.
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10 час.
Юрий Золотарев
ВЫЧИЩАТЬ!!! ПОД НОЛЬ!!!
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9 час.
Владимир Елкин
Лучший бандеровец - дохлый! Но наших парней надо беречь и бить бандеровскую нечисть техникой!
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7 час.
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