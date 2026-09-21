На Украине просят запретить обустраивать склады рядом с жилыми домами На официальном интернет-портале украинского правительства появилась петиция, авторы которой про.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кравченко сообщил...
- Кравченко сообщил...
- Каждый сам за себ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым