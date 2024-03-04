Режим фюрера Зеленского не сбавляет обороты, устраивая населению тотальные репрессии

СБУ продолжает терроризировать украинских граждан, обвиняя их в сотрудничестве с Россией. Так, на днях «зондер-команда» задержала инженера одного из технических вузов Харьковской области, подозреваемую в передаче РФ информации о слабых местах в обороне Харькова.