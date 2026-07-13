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Наш потерянный мир

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Макрон пообещал Украине лицензию на производство ракет SCALP

Макрон пообещал Украине лицензию на производство ракет SCALP

Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракеты SCALP. С таким заявлением выступил в понедельник, 13 июля, президент Франции Эммануэль Макрон Как заявил политик, в рамках военной помощи Украине "передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты".

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