Макрон пообещал Украине лицензию на производство ракет SCALP

Киев получит лицензию на производство на своей территории вооружения, включая ракеты SCALP. С таким заявлением выступил в понедельник, 13 июля, президент Франции Эммануэль Макрон Как заявил политик, в рамках военной помощи Украине "передаются радиолокационные системы, дополнительные ракеты".