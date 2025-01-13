Сбить из авиапушки Vulcan на F-16 два русских «Кинжала» за несколько секунд?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 391 подписчик

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Сказки хохляцкого леса.
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6 час.
ШКИПЕР
Пусть пишут, они и Чёрное море выкопали.
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