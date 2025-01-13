Сбить из авиапушки Vulcan на F-16 два русских «Кинжала» за несколько секунд?

Западные военные летчики пытаются понять то, о чем пишут в Киеве Константин Ольшанский На фото: истребитель F-16 (Фото: AP/TASS) Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Украины, написал в соцсети о том, как украинский пилот истребителя F-16 уничтожил шесть российских крылатых ракет за «одну боевую миссию».