‼️🇮🇷🇺🇸Иран атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании На кадрах прямые попадания БПЛА "Шахед" и баллистических ракет.
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‼️🇮🇷🇺🇸Иран атаковал базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании На кадрах прямые попадания БПЛА "Шахед" и баллистических ракет.
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