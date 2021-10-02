ЭксклюзивПолитикаНемного теорий происхождения казачества и генетика Исторические напёрстки Немного теорий происхождения казачества и генетика Наукой чуть займемся.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМЕДИТАЦИЯ НА ПРИУМНОЖЕНИЕ СВЕТА НА ПЛАНЕТЕ (с 29.09.2021) Начинаем медитировать синхронно (все вместе) в 22:00 по Москве (выход в Интернет не нужен). Закрываем глаза. Входим в медитативное состояние. Успокаивает свои эмоции и мысли. Настраиваемся на Любовь. Вспоминаем те моменты, когда мы любили и были любимы. Вызываем в себе это состояние любви и гармонии... Ощущаем безусловную любовь ко всем и вся... 1-й образ (с 22:00 до 23:00). Работаем на ПРОБУЖДЕНИЕ ПОНИМАНИЯ и на РАСШИРЕНИЕ СОЗНАНИЯ всех без исключения живущих здесь, в мире людей, всех возрастов! Мысленно соединяемся с Источником Бытия и следом взгляд свой в сердце погружаем и в сознание! И говорим: «Каждый день и каждый час Высокий импульс Бытия в сердце проникает и сердце пробуждает окончательно! Каждый день и каждый час Высокий импульс Бытия сознание озаряет и сознание расширяет до космических высот, масштабов и глубин космических! Вновь пробуждаются вселенские понятия! Да будет так! Свет, Мир и Любовь во всех Сердцах заякоряются! Сбудется во славу Света и Добра во всех!» Повторить всю формулу 12 раз подряд и после этого 35-40 минут держать образ и сосредоточение на нём! 2-й образ (с 23:00 до 23:50). ВСЕ ЦАРСТВА СВЕТОМ ИСЦЕЛЯЮТСЯ! Соединяемся с Сердцем матери Планеты, а следом мысленно с Источником Бытия и говорим: «Здесь и сейчас мир снова возрождается! Здесь и сейчас все Царства исцеляются! Природа вся вновь Светом насыщается и мир обогащает вновь собою! Пусть Свет одержит верх над темнотой, Пусть Царство Света вновь вернётся в мир!» Повторить всю формулу 12 раз подряд, после этого образ держим 40-45 минут. 3-й образ (с 23:50 до 00:30). ЗАЩИТА СВЕТА ОКРУЖАЕТ ВСЕХ И КАЖДОГО! Мысленно соединяемся с источником Жизни и говорим: «Защита окружает всех и каждого, Любовь и Чистота во всех вливаются! Защита окружает всех и каждого, в сердцах и в жизнях вновь порядок наступает! Защита окружает всех и каждого, Нить Света каждый получает здесь в поддержку! Защита окружает всех и каждого, Ведя и направляя в миры Высшие! Да будет так, Свет есть основа Сущего! Ом! Ом! Ом!» Всю формулу повторить 12 раз и образ держим 30-35 минут непрерывно! Получено Мастером Авестой, Хранителем Основ Бытия. Аминь. https://www.youtube.com/watch?v=zKHwW7wo628Комментировать
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