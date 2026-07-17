Смолянам объяснили, как избежать утилизации своего оружия

Изъятое оружие хранится в управлении в течение одного года, далее его могут утилизировать В течение года после изъятия оружия смоляне могут избежать его утилизации, сообщает управление Росгвардии по региону.
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