Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смолянам объяснили, как избежать утилизации своего оружия

Смолянам объяснили, как избежать утилизации своего оружия

Изъятое оружие хранится в управлении в течение одного года, далее его могут утилизировать В течение года после изъятия оружия смоляне могут избежать его утилизации, сообщает управление Росгвардии по региону.

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