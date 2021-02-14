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К 2050 году Эрдоган завоюет пол-России

К 2050 году Эрдоган завоюет пол-России

Обнаружил интересную публикацию на страничке strelkov_i_i ВКонтакте. Игорь Иванович ссылается на журналистов газеты «Новая Кубань», которые заметили, что в эфире турецкого телеканала, подконтрольного "лично Эрдоганом", была продемонстрирована карта-прогноз расширения влияния Анкары на ряд территорий к 2050 году, на ней в составе турецкого государства были в том числе и российские регионы.

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