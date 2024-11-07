Аналитик Антонов назвал предпенсионеров и пенсионеров социально незащищенными

Россияне предпенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) и старше становятся социально незащищенными, потому что уже испытывают ограничения по возрасту на рынке труда, но пока не имеют права на пенсию.
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