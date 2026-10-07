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Новости Липецка

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311 БПЛА уничтожили за ночь над Липецкой областью и другими регионами

311 БПЛА уничтожили за ночь над Липецкой областью и другими регионами

Очередную атаку украинских беспилотников отразили российские силы ПВО в ночь на 7 октября. В числе регионов, где уничтожили воздушные цели, оказалась и Липецкая область.

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