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Сафонов требует сократить алименты почти в 20 раз

Сафонов требует сократить алименты почти в 20 раз

Конституционный суд рассмотрел жалобу вратаря ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова на правило об алиментах в размере четверти дохода.

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