Гоголь не писал на украинском и нам не велел

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лина любимцева

Война языков... Мракобесие какое-то... Меня украинский язык ну никак не напрягал. Знание украинского языка давало много преимуществ. К примеру, я, не зная польский язык, понимала его. А так же понимала чешский, словацкий, болгарский и сербский языки. Пусть не все слова сразу понимала, о некоторых словах догадывалась по смыслу, но в основном, о чем шла речь, было понятным...Ведь сложившийся украинский язык, пусть и искусственно созданный, больше западнославянский. Если захочешь изучить один из выше перечисленных языков и знаешь украинский язык, те все языки выучишь в рекордные сроки. НЕ ЧУРАЙТЕСЬ ЗНАТЬ!! Чурайтесь незнания...