Любят эти товарищи лезть к великому русскому наследию своими потными ручонками. Иноагент Евгения Альбац оскандалилась, заявив в интервью другому иноагенту Екатерине Гордеевой, что Николай Васильевич Гоголь не писал на украинском языке потому,что император Александр II издал указ, запрещавший печатание книг на мове.
Гоголь не писал на украинском и нам не велел
Комментарии
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лл
лина любимцева
Война языков... Мракобесие какое-то... Меня украинский язык ну никак не напрягал. Знание украинского языка давало много преимуществ. К примеру, я, не зная польский язык, понимала его. А так же понимала чешский, словацкий, болгарский и сербский языки. Пусть не все слова сразу понимала, о некоторых словах догадывалась по смыслу, но в основном, о чем шла речь, было понятным...Ведь сложившийся украинский язык, пусть и искусственно созданный, больше западнославянский. Если захочешь изучить один из выше перечисленных языков и знаешь украинский язык, те все языки выучишь в рекордные сроки. НЕ ЧУРАЙТЕСЬ ЗНАТЬ!! Чурайтесь незнания...
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