Украинская шпионка, которую поймали в Крыму при подготовке теракта на ж/д, планировала поджечь релейный шкаф при помощи «бандеросмузи» 🤯 Информация об этом есть в видео, опубликованном ФСБ.
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Украинская шпионка, которую поймали в Крыму при подготовке теракта на ж/д, планировала поджечь релейный шкаф при помощи «бандеросмузи» 🤯 Информация об этом есть в видео, опубликованном ФСБ.