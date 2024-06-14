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Петербургский дневник

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Виды закусок, которые повышают риск рака

Употребление больше 50 граммов красного переработанного мяса – ветчины, колбасы, сосисок, бастурмы опасно Врач-онколог, хирург Бадма Башанкаев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности злоупотребления красным мясом.

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