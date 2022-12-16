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Уссурийские спортсмены получили награды губернатора Приморья за свои достижения

Уссурийские спортсмены получили награды губернатора Приморья за свои достижения

Итоги спортивного сезона 2022 года подвели в правительстве Приморского края сегодня, 16 декабря. Губернатор Олег Кожемяко вручил награды лучшим спортсменам и их тренерам.

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