Уссурийские спортсмены получили награды губернатора Приморья за свои достижения

Итоги спортивного сезона 2022 года подвели в правительстве Приморского края сегодня, 16 декабря. Губернатор Олег Кожемяко вручил награды лучшим спортсменам и их тренерам.
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