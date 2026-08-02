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Татар-информ

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Импорт сжиженного природного газа в Европу в июле достиг минимума за два года

Импорт сжиженного природного газа в Европу в июле достиг минимума за два года

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы в июле снизился до 8,4 млрд кубометров. Это самый низкий показатель за последние два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

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