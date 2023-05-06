Андрей Аршавин: «4 года сижу на «Матче», и 4 года «Зенит» прибивает всех. Завтра будет то же самое. Премиашки будут двойные-тройные»

– Андрей, мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется… – Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает.
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