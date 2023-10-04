Позаботьтесь о собственной безопастности!

В связи с наступлением холодов специалисты Днепровского филиала «ГАЗСЕТИ» обращают внимание жителей жилых многоквартирных и частных домов на обязательное соблюдение правил безопасного пользования бытовыми газовыми приборами.
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