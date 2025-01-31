В Петербурге водитель иномарки снял номера и поехал по «выделенке» в Кудрово

Полиция быстро установила личность нарушителя, его задержали В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя Hyundai Solaris, который снял номерные знаки своего автомобиля, чтобы незаконно проехать по выделенной полосе для общественного транспорта.
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