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Петербургский дневник

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В Петербурге водитель иномарки снял номера и поехал по «выделенке» в Кудрово

В Петербурге водитель иномарки снял номера и поехал по «выделенке» в Кудрово

Полиция быстро установила личность нарушителя, его задержали В Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя Hyundai Solaris, который снял номерные знаки своего автомобиля, чтобы незаконно проехать по выделенной полосе для общественного транспорта.

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