В Минобрнауки рассказали, что в вузах России по квоте обучаются 6 822 детей участников СВО

Еще 1 346 человек — сами участники боевых действий, сообщили в ведомствеВ российских вузах, согласно последнему мониторингу Минобрнауки, обучаются 1 346 участников СВО и 6 822 детей бойцов, находящихся в зоне боевых действий.
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