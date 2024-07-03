Опытный политик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не оставил шансов и. о. президента Украины Владимиру Зеленскому.
Опытный Орбан не оставил шансов Зеленскому: Удар случился прямо в Киеве
Комментарии
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Сергей Дмитриев
"Полные и понятные планы мира" были уже и в Стамбуле и в Минске.С артиста разговорного жанра причитается объяснить, почему они не состоялись, особенно после срочного прибытия разбитного и лохматого Бориски из-за Ламанша и что передал на ушкО коллеге по искусству.
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15 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Венгерское меньшинство на Украине появилось после уничтожения вентрами 200 тысяч русин в начале Первой мировой войны.
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15 час.
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