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Царьград

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Опытный Орбан не оставил шансов Зеленскому: Удар случился прямо в Киеве

Опытный Орбан не оставил шансов Зеленскому: Удар случился прямо в Киеве

Опытный политик, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не оставил шансов и. о. президента Украины Владимиру Зеленскому.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
&quot;Полные и понятные планы мира&quot; были уже и в Стамбуле и в Минске.С артиста разговорного жанра причитается объяснить,  почему они не состоялись, особенно после срочного прибытия разбитного и лохматого Бориски из-за Ламанша и что передал на ушкО коллеге по искусству.
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15 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Венгерское меньшинство на Украине появилось после уничтожения вентрами 200 тысяч русин в начале Первой мировой войны.
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15 час.

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