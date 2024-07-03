Опытный Орбан не оставил шансов Зеленскому: Удар случился прямо в Киеве

Сергей Дмитриев

"Полные и понятные планы мира" были уже и в Стамбуле и в Минске.С артиста разговорного жанра причитается объяснить, почему они не состоялись, особенно после срочного прибытия разбитного и лохматого Бориски из-за Ламанша и что передал на ушкО коллеге по искусству.