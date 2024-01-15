Игроков Apex Legends шокировал уродливый скин из кроссовера с Final Fantasy VII Rebirth На дн...

Игроков Apex Legends шокировал уродливый скин из кроссовера с Final Fantasy VII RebirthНа днях в бесплатной королевской битве Apex Legends от разработчиков из студии Respawn Entertainment впервые был запущен крупный кроссовер с другой игрой.
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