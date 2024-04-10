Устроивший дебош в автобусе на улице Космодемьянских мужчина получил реальный срок

Суд в Москве признал дебошира из автобуса на улице Космодемьянских виновным по двум статьям Уголовного кодекса и приговорил его к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы Как напомнили в пресс-службе, в январе 2022 года ранее судимый Шугаиб Болатукаев потребовал у водителя автобуса произвести остановку в неустановленном месте на ул.