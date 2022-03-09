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Процессорный кулер Scythe Fuma 2 Rev. B совместим с процессорами в исполнении Intel LGA 1700

Процессорный кулер Scythe Fuma 2 Rev. B совместим с процессорами в исполнении Intel LGA 1700

Компания Scythe выпустила новую версию процессорного кулера премиум-класса Fuma 2. Сохранив прежнюю конструкцию с асимметричным радиатором, состоящим из двух блоков пластин, разработчики заменили установленные на них вентиляторы.

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